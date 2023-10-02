"Скажу вам, что никогда не был настоящим поклонником VAR с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что VAR усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было понятно.

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В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться. Считаю, люди ошибаются, думая, что VAR не будет допускать ошибок. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основывается на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди", – цитирует наставника "шпор" Goal.

Напомним, что после матча Тоттенхэма и Ливерпуля, в котором команда Постекоглу одержала победу (2:1), разразился судейский скандал. Арбитры не засчитали чистый гол мерсисайдцев.

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