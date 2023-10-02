Головний тренер Тоттенхема Ангелос Пастекоглу розповів після матчу з Ліверпулем, що йому не подобається система VAR.

"Скажу вам, що ніколи не був справжнім шанувальником VAR з того часу, як система з'явилася. Є лише одна причина: я вважаю, що VAR ускладнює ті галузі гри, в яких раніше, як мені здавалося, все було зрозуміло.

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Водночас я можу зрозуміти, чому поява таких технологій була неминуча. Ми маємо з цим миритися. Вважаю, люди помиляються, думаючи, що VAR не припускатиметься помилок. Не думаю, що допоможе хоч якась технологія, бо дуже багато в нашій грі не ґрунтується на фактах. Усе залежить від інтерпретації. Судді – все ще люди", – цитує наставника "шпор" Goal.

Нагадаємо, що після матчу Тоттенхема і Ліверпуля, в якому команда Постекоглу здобула перемогу (2:1), вибухнув суддівський скандал. Арбітри не зарахували чистий гол мерсисайдців.

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