Алексис Мак Аллистер и Кристиан Ромеро стали участниками мини-конфликта, обсуждая судейство в поединке своих команд.

В матче Тоттенхэм – Ливерпуль главный арбитр удалил двух игроков мерсисайдцев, а также отменил чистый гол Луиса Диаса. Ошибку рефери признали даже в АПЛ.

Тоттенхэм – Ливерпуль: раскрыта курьезная причина отмены гола Диаса – невиданный конфуз арбитров

После игры защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро опубликовал в Instagram фотографию празднования с болельщиками. "У этой команды большое сердце и сильный дух. Всегда так, все вместе", – написал аргентинец.

В комментарии пришел выступающий за Ливерпуль Алексис Мак Аллистер. "Нормально, когда у вас 12 игроков", – поиронизировал хавбек мерсисайдцев. Ответ Ромеро был категоричен. "Плачь дома", – на этом дискуссия завершилась, а позже Мак Аллистер удалил свой комментарий. Впрочем, скрины, как известно, не горят.

Напомним, в прошлом году Ромеро и Мак Аллистер стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины.