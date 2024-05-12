Трибуны стадиона Манчестер Юнайтед затопило – видео
23:27 - Читати українською
Легендарный стадион Манчестер Юнайтед Олд Траффорд пострадал из-за непогоды.
завершено
21’ Леандро Троссар
Манкунианцы проиграли в 37-м туре АПЛ проиграли Арсеналу (0:1). Встреча команд проходила под дождем.
Арсенал удержал победу над вторым составом Манчестер Юнайтед и снова возглавил АПЛ – Зинченко закрепил статус резервиста
В следствие непогоды трибуны легендарного Олд Траффорд оказались затопленными. Из-за непогоды с крыши стадиона спадал настоящий водопад.
Напомним, что Манчестер Юнайтед находится сейчас на восьмом месте с 54 баллами.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter