Никита Шевченко: Тяжелая поездка в автобусе добавила нам злости в матче против Динамо

Голкипер Зари Никита Шевченко рассказал об условиях подготовки к матчу УПЛ против Динамо.

Луганской команде пришлось ехать в Киев на автобусе.

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"Да, приехали в Киев из Запорожья автобусом. Чтобы жизнь малиной не казалась, и мы спустились с небес на землю. Немного помогло, где-то разозлились. Но по нашим дорогам это трудно.

Результат принесло, но, надеюсь, руководство сжалится и хотя бы во Львов даст самолет. Но это надо у Сергея Васильевича Рафаилова спросить, что он думает", – сказал Шевченко в послематчевом комментарии Football Hub.

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Напомним, Заря смогла вырвать одно очко в концовке встречи с Динамо.