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Микита Шевченко: Важка поїздка в автобусі додала нам злості в матчі проти Динамо

12 травня 09:45 521 Читать на русском
Микита Шевченко: Важка поїздка в автобусі додала нам злості в матчі проти Динамо
Микита Шевченко / Фото ФК Зоря

Голкіпер Зорі Микита Шевченко розповів про умови підготовки до матчу УПЛ проти Динамо.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

Луганській команді довелося їхати до Києва на автобусі.

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"Так, приїхали до Києва із Запоріжжя автобусом. Щоб життя малиною не здавалося, і ми спустилися з небес на землю. Трохи допомогло, десь розізлилися. Але по наших дорогах це важко.

Результат принесло, але, сподіваюся, керівництво зглянеться і хоча б до Львова дасть літак. Але це треба у Сергія Васильовича Рафаїлова запитати, що він думає", – сказав Шевченко у післяматчевому коментарі Football Hub.

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Нагадаємо, Зоря змогла вирвати одне очко в кінцівці зустрічі з Динамо.

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УПЛ Зоря Зоря Микита Шевченко Микита Шевченко Динамо - Зоря
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