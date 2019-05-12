toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Динамо не может одержать победу в четвертом домашнем матче подряд

12 мая 09:18 94 Читати українською
Динамо не может одержать победу в четвертом домашнем матче подряд
Динамо – Заря / Фото ФК Заря

Киевское Динамо не смогло одержать победу в матче против Зари и продолжило свою ужасную серию.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

Долгожданная победа ускользнула из рук киевлян на последних минутах матча.

Де Пена: Динамо – большой клуб и должно выигрывать в каждой встрече

Таким образом их безвыигрышная серия на НСК Олимпийском увеличилась до четырех матчей во всех турнирах. Последний раз столичный клуб побеждал в родных стенах еще 10 марта, то есть до разделения чемпионата на "шестерки". Тогда Динамо разтоптало киевский Арсенал со счетом 4:0.

За эти два месяца украинский гранд потерпел сокрушительное поражение от Челси (5:0) в Лиге Европы, а также сыграл три ничейные матчи в украинской Премьер-лиге. Это были поединки против Шахтера (0:0), Александрии (1:1) и Зари (1:1).

Динамо – Заря: Буяльский получил травму в матче – хавбек покидал поле на носилках

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
409
Теги
Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Динамо Киев - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25810 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
0
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук