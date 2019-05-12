Динамо не может одержать победу в четвертом домашнем матче подряд

Киевское Динамо не смогло одержать победу в матче против Зари и продолжило свою ужасную серию.

Долгожданная победа ускользнула из рук киевлян на последних минутах матча.

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Таким образом их безвыигрышная серия на НСК Олимпийском увеличилась до четырех матчей во всех турнирах. Последний раз столичный клуб побеждал в родных стенах еще 10 марта, то есть до разделения чемпионата на "шестерки". Тогда Динамо разтоптало киевский Арсенал со счетом 4:0.

За эти два месяца украинский гранд потерпел сокрушительное поражение от Челси (5:0) в Лиге Европы, а также сыграл три ничейные матчи в украинской Премьер-лиге. Это были поединки против Шахтера (0:0), Александрии (1:1) и Зари (1:1).

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