toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Силас – о голе в ворота Динамо: Я тренирую такие удары

12 мая 06:00 111 Читати українською
Силас – о голе в ворота Динамо: Я тренирую такие удары
Силас / фото из соцсетей

Полузащитник Зари Силас поделился впечатлениями после матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (1:1).

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"Думаю, это хороший результат, мы играли на выезде. Динамо – это великий клуб. Хорошо, что удалось сравнять счет уже на последней минуте встречи.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Я тренирую такие удары, стараюсь пробивать над стенкой из игроков команды соперника. Вратарь, возможно, думал, что я буду пробивать в его угол, но мне удалось пробить над стенкой – в другой угол. Хорошо, что удалось забить", – цитирует Силаса Dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне Силас провел за Зарю 22 матча в чемпионате Украины, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Динамо – Заря: Русин разочаровал расточительством, желания Цыганкова мало, Силас эффектно зафиксировал нелогичную ничью

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
429
Теги
Заря Заря Силас Силас Динамо Киев - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
12
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук