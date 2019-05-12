Силас – о голе в ворота Динамо: Я тренирую такие удары

Полузащитник Зари Силас поделился впечатлениями после матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (1:1).

"Думаю, это хороший результат, мы играли на выезде. Динамо – это великий клуб. Хорошо, что удалось сравнять счет уже на последней минуте встречи.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Я тренирую такие удары, стараюсь пробивать над стенкой из игроков команды соперника. Вратарь, возможно, думал, что я буду пробивать в его угол, но мне удалось пробить над стенкой – в другой угол. Хорошо, что удалось забить", – цитирует Силаса Dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне Силас провел за Зарю 22 матча в чемпионате Украины, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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