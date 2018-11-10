АПЛ продлила контракт с Nike

Nike продолжит быть техническим спонсором АПЛ до 2025 года.

АПЛ своем официальном сайте о продолжении сотрудничества с производителем спортивной одежды и экипировки Nike. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

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Компания является спонсором элитного дивизиона Англии с 2000 года и это одна из самых длинных сделок для лиги.

В первую очередь сотрудничество касается официального мяча АПЛ, а также экипировка для молодежных турниров и международных мероприятий.

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