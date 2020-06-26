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ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

30 лет ожидания, "штурм" Энфилда и нулевая социальная дистанция: лучшие мгновения празднования титула Ливерпуля

11:20 - Читати українською

Досрочное оформление Ливерпулем чемпионства в английской Премьер-лиге заставило неистовствовать весь город. По крайней мере его "красную" часть.

Команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для Манчестер Сити за 7 туров до финиша.

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"Горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. После финального свистка в Лондоне тысячи болельщиков "красных" высыпали на улицы своего города и устроили празднование под стенами Энфилда. По иронии судьбы, уже в следующем туре Сити придется устроить мерсисайдцам чемпионский коридор в собственном логове. В рамках 32-го тура команда Гвардиолы 2 июля примет Ливерпуль на Этихаде.

Последний раз Ливерпуль праздновал чемпионский титул еще в сезоне 1989/90, поэтому этот триумф "красных" – первый раз в Премьер-лиге.

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