Nike отреагировал на слухи о желании Барселоны прекратить сотрудничество с компанией впервые с 1998 года.

Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви, готова заплатить Барселоне до 100 млн евро за пролонгацию трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает Diario Sport.

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Сообщается, что при определённых условиях Nike готов увеличить сумму до 120 млн евро в год. Кроме того, компания предлагает каталонскому клубу ещё около 100 млн евро в качестве бонуса за продление контракта. Согласно источнику, о продолжении сотрудничества может быть объявлено уже на следующей неделе.

Барселона сотрудничает с Nike с 1998 года. Ранее появилась информация, что "сине-гранатовые" близки к тому, что прекратить сотрудничество с компанией из-за того, что старый контракт от 2016 года не соответствует запросам рынка.

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