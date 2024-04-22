Гол-фантом в ворота Лунина: обнародовано официальное видео разговора судьи с VAR
В Испании не утихает скандал вокруг работы судей в матче Реал – Барселона.
Главный вопрос к моменту на 28-й минуте, когда Андрей Лунин с линии ворот выловил или не выловил удар Ламина Ямала. Барселона уверена, что судьи ошибочно не засчитали гол. Президент "кулес" Жоан Лапорта готов требовать переигровки, если правда будет на их стороне. В ответ испанская федерация не побоялась обнародовать разговор полевого арбитра Сесара Сото Градо и Хосе Марии Санчеса Мартинеса, который отвечал за VAR.
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VAR: Сесар, давай проверим. Подожди немного, не возобновляй игру.
Сото Градо к игрокам: Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем VAR, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет.
VAR: Остановите на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Сесар, подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что не имеем нужного ракурса.
Сото Градо: Мы ждем. Мы пока не знаем.
VAR: На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. Нужно 360 градусов. Этот кадр не подходит, этот не подходит, этот тоже. Это...
Сото Градо: Не надо спешить. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры.
VAR: Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?
Сото Градо: Мы не спешим. Лучше подождать. Надо подождать.
VAR: Сесар, мы возобновим игру с углового. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, поэтому начинаем с углового. Мы не имеем доказательств того, что мяч точно влетел в ворота. Угловой удар.
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