В Испании не утихает скандал вокруг работы судей в матче Реал – Барселона.

Главный вопрос к моменту на 28-й минуте, когда Андрей Лунин с линии ворот выловил или не выловил удар Ламина Ямала. Барселона уверена, что судьи ошибочно не засчитали гол. Президент "кулес" Жоан Лапорта готов требовать переигровки, если правда будет на их стороне. В ответ испанская федерация не побоялась обнародовать разговор полевого арбитра Сесара Сото Градо и Хосе Марии Санчеса Мартинеса, который отвечал за VAR.

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VAR: Сесар, давай проверим. Подожди немного, не возобновляй игру.

Сото Градо к игрокам: Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем VAR, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет.

VAR: Остановите на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Сесар, подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что не имеем нужного ракурса.

Сото Градо: Мы ждем. Мы пока не знаем.

VAR: На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. Нужно 360 градусов. Этот кадр не подходит, этот не подходит, этот тоже. Это...

Сото Градо: Не надо спешить. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры.

VAR: Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?

Сото Градо: Мы не спешим. Лучше подождать. Надо подождать.

VAR: Сесар, мы возобновим игру с углового. У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, поэтому начинаем с углового. Мы не имеем доказательств того, что мяч точно влетел в ворота. Угловой удар.

Vivimos el Clásico a través de los audios del equipo arbitral.



Al igual que tras la final de la #CopaDelRey, acercamos las conversaciones sucedidas durante el partido.



️ Nuevo ejercicio de transparencia por parte del @CTARFEF



️ https://t.co/bANJHMvEng#ArbitrajeRFEF pic.twitter.com/cwNysb8QLE — RFEF (@rfef) April 22, 2024

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