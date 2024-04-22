Благодаря очередному забитому голу в рамках Ла Лиги Артем Довбик продолжает бороться за звание лучшего бомбардира в дебютном для себя сезоне в чемпионате Испании. Мяч в ворота Кадиса (4:1) стал 18-м для экс-нападающего СК Днепр-1.

Ближайший преследователь украинца – лидер Реала Джуд Беллингем (его победный гол которого в ворота Барселоны стал 17-м в чемпионате). Жирона же закрепилась на третьей позиции турнирной таблицы и отставание "блаугранас", которые идут третьими, сократилось до 2 очков. Смотрите обзор прессы и анализ матча Жирона – Кадис в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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