Nike відреагував на чутки про бажання Барселони припинити співпрацю з компанією вперше з 1998 року.

Компанія Nike, що спеціалізується на виробництві спортивного одягу і взуття, готова заплатити Барселоні до 100 млн євро за пролонгацію трудової угоди до 2028 року. Про це повідомляє Diario Sport.

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Повідомляється, що за певних умов Nike готовий збільшити суму до 120 млн євро на рік. Крім того, компанія пропонує каталонському клубу ще близько 100 млн євро як бонус за продовження контракту. Згідно з джерелом, про продовження співпраці може бути оголошено вже наступного тижня.

Барселона співпрацює з Nike з 1998 року. Раніше з'явилася інформація, що "синьо-гранатові" близькі до того, що припинити співпрацю з компанією через те, що старий контракт від 2016 року не відповідає запитам ринку.

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