"Правда в том, что я, честно говоря, ничего не понимаю, когда Клопп говорит на предматчевых установках. Конечно, я прошу своих одноклубников объяснить, что он сказал. Думаю, он очень четко определился со своим стилем игры. Он просит нас делать простые вещи, не бояться играть, быть уверенными. После потери мяча Клопп хочет, чтобы мы прессинговали. Это то, о чем он нас всегда просит, и мы это знаем.

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Иногда я чувствую себя немного нерешительным, не чувствую уверенности. Со мной разговаривали мои одноклубники и говорили, чтобы я сохранял спокойствие. Когда они это делают, мне действительно становится спокойнее, потому что я знаю, что если я сделаю что-нибудь не так, они меня защитят. И я тоже всегда буду готов их защищать, мы очень сплоченная группа. Я должен демонстрировать свою игру, а голы придут", – цитирует Нуньес O Jogo со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, 23-летний уругваец перебрался в Ливерпуль прошлым летом из Бенфики за 75 миллионов евро. Сумма может вырасти до 100 млн, но для этого Нуньес нужно кардинально улучшать свою игру. Форвард уже провел за "красных" 7 матчей в ЛЧ и АПЛ. В этих поединках Дарвин нанес 25 ударов по воротам соперников, но забил всего один гол.

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