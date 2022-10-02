Наставник Брайтона Роберто Де Дзерби отметился не джентльменским поступком после поединка 9 тура АПЛ против Ливерпуля.

После поединка Де Дзерби не пожал руку Клоппу – итальянец обнял одного из своих помощников в Брайтоне и не заметил немецкого специалиста.

Ливерпуль – Брайтон – 3:3 – видео голов и обзор феерического дебюта Де Дзерби

Видео стало вирусным и уже набрало 1,8 млн просмотров. Интересно, что Клопп до поединка рассыпался в комплиментах итальянскому специалисту за работу в Сассуоло и Шахтере.

Напомним, Брайтон в поединке 9-го тура АПЛ на выезде сыграл вничью с Ливерпулем (3:3). Этот матч стал первым для экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби в должности главного тренера "чаек".

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