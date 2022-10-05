"Правда в тому, що я, чесно кажучи, нічого не розумію, коли Клопп говорить на передматчевих зібраннях. Звичайно, я прошу своїх одноклубників пояснити, що він сказав. Думаю, він дуже чітко визначився зі своїм стилем гри. Він просить нас робити прості речі, не боятися грати, бути впевненими. Після втрати м'яча, Клопп хоче, щоб ми пресингували. Це те, про що він нас завжди просить, і ми це знаємо.

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Іноді я почуваюся трохи нерішучим, не відчуваю впевненості. Зі мною розмовляли мої одноклубники і говорили, щоб я зберігав спокій. Коли вони це роблять, мені справді стає спокійніше, тому що я знаю, що якщо я зроблю щось не так, вони мене захистять. І я теж завжди буду готовий їх захищати, ми дуже згуртована група. Я повинен демонструвати свою гру, а голи прийдуть", – цитує Нуньєса O Jogo з посиланням на TNT Sports.

Нагадаємо, 23-річний уругваєць перебрався у Ліверпуль минулого літа з Бенфіки за 75 мільйонів євро. Сума може зрости до 100 млн, але для цього Нуньєсу потрібно кардинально покращувати свою гру. Форвард уже провів за "червоних" 7 матчів у ЛЧ та АПЛ. У цих поєдинках Дарвін завдав 25 ударів по воротах суперників, але забив лише один гол.

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