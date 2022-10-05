Наполи продолжает доминировать в группе А Лиги чемпионов. Ливерпуль также набирает важные очки.

Лига чемпионов, 3 тур

Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53

Аякс – Наполи – 1:6

Голи: Кудус, 9 – Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелински, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81

Удаление: Тадич, 73 (А)

Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0

Наполи в статусе лидера группы А уехал в Амстердам и разбил там Аякс. Хотя начиналось все плохо для Спаллетти – Тейлор рикошетом от Кудуса открыл счет. Однако Наполи выглядел очень мощно и уже к середине тайма отыгрался, когда Распадори замкнул идеальную подачу Оливейры.

Лидер неаполитанцев Кварацхелия упустил свой момент, но сразу же создал возможность для партнера. Ди Лоренцо забил с передачи Хвичи. Перед перерывом Наполи оформил третий гол – Ангисса перехватил мяч в центре поля и вывел на пустые ворота Зелински.

В начале второго тайма Наполи добил Аякс. Сработал прессинг – Ангисса снова сыграл на перехвате и ассистировал Распадори. А потом свой гол нашел и Хвича. "Грузинский Марадона" обыгрался в стеночку из Распадори и забил пятый. Симеоне положил шестой.

Наполи по-настоящему поражает. Три матча, 9 очков, +11 разница голов. И это в одной из самых сложных групп. Аякс остался на третьем месте и потерял капитана на матч в Неаполе. Тадич под занавес встречи получил красную.

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Ливерпуль в параллельном матче этого квартета обыграл Рейнджерс. Мерсисайдцы постоянно давили на ворота Макгрегора (24:7 по ударам), но забили только два гола.

Александер-Арнольд шикарно пробил со штрафного, выведя Юргена Клоппа вперед. А в начале второго тайма Салах реализовал пенальти, заработанный Диасом.

Традиционно несколько моментов упустил Нуньес, не забил с игры и Салах. Ливерпуль рисковал доиграться: на последних минутах Цимикас вынужден был выносить мяч с линии своих ворот, а Алиссон – тянуть удары в упор.

В конце концов, все обошлось. Ливерпуль набрал 6 очков и закрепился на втором месте группы А. Рейнджерс – на дне таблицы без особых шансов за что-нибудь зацепиться.

Антонио Конте делает все возможное, чтобы не изменить себе и не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Тоттенхэм не обыграл Айнтрахт. Кейн и Сон создавали друг другу моменты, но все запороли. Матч завершился нулевой ничьей. Тоттенхэм и Айнтрахт делят второе место в группе D с 4 очками. Выше – Спортинг, ниже – Марсель.

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