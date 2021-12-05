"Кочергин? Это не мое дело, это было ожидаемо. Мне как тренеру досадно, что один из моих лучших игроков не участвует в играх.

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Президента понять, генерального директора или наше руководство тоже можно. Игрока понять тоже можно, он семьей обзавелся, хочет уехать в Европу и не хочет оставаться здесь на 3 года.

Но как бы прозаично это ни звучало: незаменимых – нет! Последние шесть матчей, которые мы выиграли, подтверждают это. По-человечески мне очень жаль, что такая ситуация сложилась. Такой игрок не только Заре нужен, его и другие с удовольствием бы приобрели и пригласили", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, Кочергин отказывается продолжать соглашение с Зарей и желает сменить клубную прописку. Контракт Владислава с луганчанами истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел за "мужиков" 14 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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