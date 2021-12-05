"Почему бывший спортивный гендиректор Зари Сергей Рафаилов так жестко критикует клуб? Это надо у него спрашивать. Возможно, он нас хочет как-то подбодрить этой критикой. Иногда мне это непонятно.

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Я с ним не общаюсь. В последний раз разговаривали еще в Запорожье, когда он дорабатывал последние две недели. Один или два раза созванивались. На этом все.

Что касается истории, когда несколько игроков Зари ушли из клуба за копейки... Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло перед уходом Рафаилова, то, возможно, он хотел так насолить клубу. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это нечестно по отношению к клубу. Я не знаю, зачем он это сделал и чем руководствовался. В контрактах сначала стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был шокирован и расстроен этим", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, Рафаилов покинул Зарю 26 марта 2020 года из-за разногласий с владельцем клуба Евгением Геллером. Долгое время должность генерального директора оставалась вакантной и только 27 июля на нее был назначен Станислав Оганов.

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