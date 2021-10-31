"Знаете, я не могу не думать о Донни ван де Бееке, который не играет и сидит на скамейке. И Санчо завершит так же, если не будет аккуратным.

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Он принял участие в нескольких поистине ужасных матчах, и я имею в виду не его одного, а всю командную игру.

Санчо пришел в разобранную в плане футбола команду, в Борусии коллектив был гораздо лучше. Придя в МЮ, он, возможно, думает: "Что, черт возьми, я делаю здесь? Никакой организации и структуры", – цитирует Невилла The Sun.

Джейдон пока не отличался голами в футболке МЮ. Напомним, за 21-летнего полузащитника заплатили летом 85 млн евро.

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