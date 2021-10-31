"Знаєте, я не можу не думати про Донні ван де Беека, який не грає та сидить на лавці. І Санчо завершить так само, якщо не буде обережним.

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Він взяв участь у кількох справді жахливих матчах, і я маю на увазі не його одного, а всю командну гру.

Санчо прийшов у розібрану в плані футболу команду, в Борусії колектив був набагато кращий. Прийшовши до МЮ, він, можливо, думає: "Що, чорт забирай, я роблю тут? Жодної організації та структури", – цитує Невілла The Sun.

Джейдон поки не відзначався голами у футболці МЮ. Нагадаємо, за 21-річного півзахисника заплатили влітку 85 млн євро.

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