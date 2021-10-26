Полузащитник Донни ван де Беек не чувствует себя счастливым с "красными дьяволами".

Донни ван де Беек надеется в ближайшее время покинуть МЮ и для этого сменил агента, сообщает Voetbal International.

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Вместо Гвидо Альберса новым агентом нидерландца стал Али Дурсун, также представляющий интересы звезды Барселоны Фрэнки де Йонга. Донни разочарован отсутствием игровой практики в МЮ и готов сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне АПЛ ван де Беек только один раз выходил на поле. Год назад Юнайтед приобрел нидерландца у Аякса за около 40 млн евро.

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