Выдержав удар сокрушительного разгрома от Ливерпуля (0:5), Уле Гуннар Сульшер на матч со "шпорами" подготовил новую схему. Манкунианцы вышли на поле с формацией 3-5-2: в центр обороны к Линделёфу и Магуайру вернулся Варан, на флангах начали Ван Биссака и Шоу, а в атаке появился неожиданный дуэт Кавани-Роналду.

Нуну Эшпириту Санту не изменил себе. В схеме 4-2-3-1 наставник Тоттенхэма кадровых сюрпризов не подготовил – исполнители на каждой из позиций были абсолютно прогнозируемыми. На острие снова оказался Харри Кейн, несмотря на слабую результативность в чемпионате.

Стартовые минут 20 подтвердили опасения. Команды сосредоточились на борьбе в центре поля и попытках взять мяч под контроль. Так что об остроте у ворот и Тоттенхэма, и МЮ речь не шла. Действительно запахло острым на 24-й минуте, когда Сон оказался на ударной позиции после розыгрыша штрафного, но умудрился пробить над перекладиной с нескольких метров.

Этот эпизод разогрел соперников. Вот уже Кавани пробил головой после подачи Фернандеша – мимо ворот. А "шпоры" даже забили: Дайер сбросил на дальнюю штангу навес Сона с углового, а Кути Ромеро затолкал мяч в сетку. Однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд. Юнайтед ответил на 33-й минуте. Роналду неожиданно сбросил под удар Фреду, который решился пробить в дальний угол метров с 25-ти. Льорис лишь с большим трудом перевел мяч на угловой.

Но на 39-й не спас и чемпион мира. Затяжная атака манкунианцев завершилась "черпачком" Фернандеша из глубины поля в штрафную, где Криштиану Роналду с лета искусно уложил мяч в дальний угол – 0:1!

Spurs 0-1 Man Utd HT:



xG: 0.75-0.4

Shots: 7-8

Shots on target: 0-2

Possession: 52.5%-47.6%

Touches in opp. box: 9-17

Corners: 4-1

Fouls: 4-7#TOTMUN pic.twitter.com/9L0m7Vfj4G — Squawka News (@SquawkaNews) October 30, 2021

Вдохновленные результатом "красные дьяволы" активнее начали второй тайм. Это привело ко второму голу Роналду. Мактоминай пасом разрезал оборону лондонцев, а португалец мощно пробил в девятку – Льорис даже не дернулся. К счастью "шпор", тот же лайнсмен заметил офсайд.

После этого эпизода Тоттенхэм отодвинул игру от своих ворот. Хозяева даже смогли организовать несколько выпадов у ворот Де Хеа. Хёйберг и Ло Чельсо пытались закрутить головы обороне МЮ хитрыми комбинациями, а Сон и Эмерсон держали в напряжении латералей команды Сульшера. Однако все эти старания разбивались инертной игрой Кейна. Форвард "шпор" без мотивации фактически играл спустя рукава, имитируя борьбу.

А на 64-й минуте Юнайтед удвоил собственное преимущество. Фернандеш навязал борьбу Скиппу, в результате которой мяч подхватил Роналду. Португалец отвлек на себя внимание оппонентов и выдал классный пас на ход Кавани, а Эдинсон реализовал выход сам на сам, элегантно пробросив мяч над Льорисом.

Даже после такого Тоттенхэм не смог прибавить обороты в атаке. Лондонцы взяли мяч под контроль и начали банально перекатывать его в центре поля. Такая безыдейность впереди привела лишь к обильному свисту от родных трибун.

Зато МЮ сумел забить еще раз. Сработали замены Сульшера. Маркус Рашфорд на 86-й минуте умело ушел от офсайдной ловушки и реализовал в свою пользу рандеву с Льорисом после хорошего паса Матича (тоже появился во второй половине).

После этого поединка уже работа Нуну Эшпириту Санту оказалась под угрозой. Дело не только в пятом поражении в 10-ти турах. Тоттенхэм – даже не бледная копия Вулверхэмптона, где специалист провел лучший этап тренерской карьеры. "Шпоры" одинаково плохо играют и в обороне, и в атаке, а также утратили основные инстинкты, позволявшие регулярно бороться за топ-4. Не будет чудом, если громкая отставка в Северном Лондоне случится быстрее, чем в дождливом Манчестере...

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