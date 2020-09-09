"Как и у всех остальных, у Юнайтед было три месяца в связи с пандемией. Так что это не тот случай, когда клубу не хватило ресурсов или времени. Челси сделал то, что хотел, Манчестер Сити подписал трёх или четырёх игроков.

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Не думаю, что дело во времени. Просто в последние пять-шесть лет Юнайтед выглядит отчаянным, когда пытается заполучить игрока. Им кажется, что они смогут настоять на своём, но в итоге они всегда платят столько, сколько просит клуб-продавец. В таких ситуациях можно взять всё под свой контроль. Установить сроки и сказать: "Мы отказываемся от сделки".

Ситуация с Санчо стала разочарованием. Переговоры слишком затянулись. Просто скажите Боруссии Д: "Оставьте его себе" – и купите другого игрока. Вокруг полно других футболистов – не может быть, что вам нужен только один конкретный", – цитирует Невилла издание Daily Mail.

Напомним, "красные дьяволы" длительное время пытались подписать полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо, однако так и не смогли договориться с дортмундской Боруссией, которой принадлежит игрок.

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