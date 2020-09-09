"Як і у всіх інших, у Юнайтед було три місяці у зв'язку з пандемією. Так що це не той випадок, коли клубу не вистачило ресурсів або часу. Челсі зробив те, що хотів, Манчестер Сіті підписав трьох чи чотирьох гравців.

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Не думаю, що справа в часі. Просто в останні п'ять-шість років Юнайтед виглядає відчайдушним, коли намагається отримати гравця. Їм здається, що вони зможуть наполягти на свому, але в підсумку завжди платять стільки, скільки просить клуб-продавець. У таких ситуаціях можна взяти все під свій контроль. Встановити терміни і сказати: "Ми відмовляємося від угоди".

Ситуація з Санчо стала розчаруванням. Переговори надто затягнулися. Просто скажіть Борусії Д: "Залиште його собі" – і купіть іншого гравця. Навколо повно інших футболістів – не може бути, що вам потрібен лише один конкретний", – цитує Невілла видання Daily Mail.

Нагадаємо, "червоні дияволи" тривалий час намагались підписати півзахисника збірної Англії Джейдона Санчо, однак так і не змогли домовитись з дортмундською Борусією, якій належить гравець.

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