Легенда у 17 – портрет тінейджера, за якого Борусія заплатила ціну Ярмоленка, "взувши" МЮ

– Беллінгему лише місяць тому виповнилося 17 років, а він вже відіграв повноцінний сезон на дорослому рівні в Чемпіоншипі. Джуд мав стабільне місце в стартовому складі Бірмінгема: 41 матч у лізі, 4 голи, 3 асисти.

– Джуд з ранніх років привернув увагу топ-клубів, але мріяв дебютувати у великому футболі саме за рідний Бірмінгем. У серпні минулого року Беллінгем став наймолодшим гравцем "синіх", дебютувавши у 16 років і 38 днів. Через декілька тижнів він побив ще один клубний рекорд – відзначився у воротах Сток Сіті й отримав статус наймолодшого бомбардира команди.

– Бірмінгем настільки вдячний сім'ї Беллінгемів за відданість, що вивів з обігу 22-й номер, під яким грав Джуд. У мережі більш-менш всі покрутили пальцем біля скроні. Такі жести роблять для легенд, а тут хлопчина, який не зіграв за команду й пів сотні матчів.

– Дортмунд виплатив за Беллінгема близько 23-25 мільйонів євро (МЮ пропонував більше, але Бірмінгем дозволив Джуду самотужки обирати новий клуб), зробивши його, можливо, найдорожчим 17-річним гравцем в історії футболу – Пато переходив у Мілан за 24 млн. Для порівняння: три роки тому за ті ж 25 млн Борусія підписала Андрія Ярмоленка – зірку Динамо в розквіті сил. Санчо обійшовся втричі дешевше.

– Борусія на фінішній прямій виграла боротьбу за Джуда у Манчестер Юнайтед. "Дияволи" підключили до переговорів Алекса Фергюсона та Еріка Кантона, однак це не допомогло. Дортмунд розіграв свої головні козирі: приклади прогресу Джейдона Санчо, Крістіана Пулішіча, Ерлінга Холанда; неймовірну атмосферу Вестфаленштадіона з "жовтою стіною".

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– Довелося також залучити фінансові ресурси. Борусія виписала 17-річному Джуду грандіозну зарплату в 3 мільйони євро (МЮ давав значно менше). Беллінгем підписав 3-річний контракт без фіксованої клаусули. Через рік, коли футболіст стане повнолітнім і відпадуть обмеження ФІФА, німці запропонують йому нову довготривалу угоду.

– До речі, цей трансфер може посприяти швидшому переходу Джедона Санчо на Олд Траффорд. Борусії сподобалося, що МЮ зухвало не перебивав пропозицію щодо Беллінгема, а просто відступив.

– Ну і головне: Борусія пообіцяла сім'ї, що буде відразу вводити Джуда в основний склад з поступовим збільшенням ігрового часу. За планом "джмелів", англієць до кінця сезону 2020/21 має стати постійним партнером Акселя Вітселя в центрі поля.

– "Оптимальна позиція Беллінгема – "вісімка" в схемі 4-3-3", – зізнається колишній тренер Бірмінгема Пеп Клотет, який і вивів Джуда в дорослий футбол (попередній коуч Гаррі Монк вважав, що юнаку рано грати в основній команді). Втім, він здатен зіграти також "десятку", флангового хавбека, або ж вийти в опорній зоні, якщо Люсьєн Фавр збереже схему 3-4-3.

– У Чемпіоншипі Джуд грав переважно на позиції лівого хавбека. Таким чином тренер намагався вбудувати його в 4-4-2, підсвітивши сильні сторони (Беллінгем мав повну свободу зміщень у центр для креативу) та прикривши слабкі (позиційні помилки на фланзі менш загрозливі, ніж в центрі). Скаути називають його сумішшю Деле Аллі та Джермейна Дженаса.

– Чим особливий Беллінгем? У свої 17 він вже має навички дорослого футболіста. "Молодим гравцям постійно треба бачити м'яч. На вищому рівні розвитку футболісти мають кінетичний контроль, розуміють розміщення м'яча без опускання очей. Тоді можна тримати голову високо, інтенсивно крутити нею та вивчати тактику.

Це щось на подобі гри на фортепіано без нот. І Джуд вже досяг цього рівня, він вже грає музику", – пояснює Пеп Клотет в інтерв'ю The Athletic.

– Беллінгем – правша, однак його ліва нова не є слабким місцем. Батько інтенсивними тренуваннями з раннього дитинства розвивав "двоногість" Джуда. До слова, Марк Беллінгем – зірка аматорського футболу. Він забив близько 700 голів у 850 матчах (якщо він не обманює).

– На перше тренування в Дортмунді футболіст прийшов у модних брендах (шорти Off-White, сумка Louis Vuitton), однак він не піддається всім спокусам підліткового життя. Він не грає у відеоігри та не шастає по вечірках. Натомість строго дотримується режиму, прислухається до всіх рекомендацій тренерів і фізіотерапевтів, постійно працює над собою.

"Джуд дуже амбітний. Він любить вдаватися в деталі, вивчає відео, намагається виправити помилки. Йому не потрібно пояснювати декілька разів – він все розуміє відразу", – каже Клотет.

– У Беллінгема все в порядку з психологією. Він капітанив у збірній Англії U-17. Переїзд у нову країну не повинен стати проблемою. У Німеччині його супроводжує сім'я – вони разом ходитимуть на курси німецької. Щоправда, проблем з комунікацією не виникне: майже вся команда вільно володіє англійською, дортмундська молодь на чолі з Санчо, Холандом і Рейною допоможе адаптуватися.

"Джуд самокритичний, готовий до навчання та психологічно стійкий. Йому не складе труднощів знайти контакт з партнерами та вболівальниками", – додає екс-коуч англійця.

– Оцінки трансферу розділилися. З одного боку, Борусія знову вихопила перлину, яку зможе розвинути та продати в рази дорожче. З іншого, Дортмунд продовжує йти шляхом "інкубатора". Вкладатися у розвиток футболістів і заробляти на перепродажі – це добре, але таким чином Баварію не перевершиш.

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