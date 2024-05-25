Чилийский клуб Депортиво Палестино не забывает о своих корнях.

Перед рядовым матчем чемпионата Чили состоялся перфоманс, который обсуждает весь мир.

Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела Израиля по Сектору Газы

Игроки Депортиво Палестино решили напомнить о детях, которые погибли в результате войны между Палестиной и Израилем в секторе Газа. Футболисты вышли одни, но держали руку будто их сопровождают дети, как это традиционно бывает на матчах. Затем Депортиво Палестина всей командой бросил на землю куртки траурного черного цвета.

"Арабы" проиграли Эспаньоле со счетом 0:1, но футбол отошел на второй план. Депортиво Палестино был основан в 1920 году палестинскими иммигрантами и постоянно напоминает о трагедии своей родины.

Palestino deja caer sus chaquetas en señal de denuncia por las muertes invisibles de los niños en Gaza. Es nuestro deber hacer que todo el mundo los vea.



Más que un equipo, #TodoUnPueblo pic.twitter.com/DBNyZW9ihV — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 24, 2024

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