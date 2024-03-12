Все жители Сектора Газы испытывают на себе гнев израильской армии.

Палестинский футболист Мохамед Баракат погиб в результате взрыва израильской бомбы в его доме в Хан-Юнисе, информирует Al Jazeera. Инцидент произошел в понедельник, 11 марта.

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Баракату было 39 лет. Почти всю карьеру он провел за палестинские клубы, оформив 114 голов. Также имел в своем активе 3 матча за национальную сборную. Параллельно с классическим футболом он выступал и в пляжном.

Напомним, израильско-палестинский конфликт вспыхнул с новой силой в октябре прошлого года. Группировки ХАМАС осуществили вторжение и убивали гражданское население, на что Израиль ответил массовыми обстрелами Сектора Газы.

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