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Невероятный ливень превратил матч КАН в водное поло – для борьбы со стихией использовали даже ведра

11:47 33 Читати українською
Невероятный ливень превратил матч КАН в водное поло – для борьбы со стихией использовали даже ведра
Дождь едва не сорвал матч КАН / фото из соцсетей

Поединок квалификации Кубка африканских наций Конго – ДР Конго запомнился не так футболом, как погодными условиями во время матча.

В 5 туре квалификации Кубка африканских наций Конго – ДР Конго невероятный ливень серьезно повлиял на ход поединка.

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В перерыве матча газон напоминал настоящий бассейн. Для того, чтобы убрать воду с поля, использовали ведра, а некоторые игроки убирали воду даже ногами. Невероятно, но арбитр поединка позволил продолжать поединок, хотя то, что происходило на поле, мало напоминало футбол.

К слову, матч завершился вничью 1:1. Обе команды замыкают турнирную таблицу группы.

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Мир Конго Конго футбольные курьёзы Видеоновости Кубок африканских наций ДР Конго ДР Конго
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