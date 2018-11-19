Невероятный ливень превратил матч КАН в водное поло – для борьбы со стихией использовали даже ведра

Поединок квалификации Кубка африканских наций Конго – ДР Конго запомнился не так футболом, как погодными условиями во время матча.

В 5 туре квалификации Кубка африканских наций Конго – ДР Конго невероятный ливень серьезно повлиял на ход поединка.

Как не нужно играть в футбол – мастер-класс из Кубка африканских наций

В перерыве матча газон напоминал настоящий бассейн. Для того, чтобы убрать воду с поля, использовали ведра, а некоторые игроки убирали воду даже ногами. Невероятно, но арбитр поединка позволил продолжать поединок, хотя то, что происходило на поле, мало напоминало футбол.

К слову, матч завершился вничью 1:1. Обе команды замыкают турнирную таблицу группы.

Нидерланды – самая интересная сборная планеты: они имеют последователя Хави и еще 3 секреты успеха