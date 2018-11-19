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Неймовірна злива перетворила матч КАН у водне поло – для боротьби зі стихією використали навіть відра

11:47 309 Читать на русском
Неймовірна злива перетворила матч КАН у водне поло – для боротьби зі стихією використали навіть відра
Дощ ледве не зірвав матч КАН / фото із соцмереж

Поєдинок кваліфікації Кубка африканських націй Конго – ДР Конго запам'ятався не так футболом, як погодними умовами під час матчу.

У 5 турі кваліфікації Кубка африканських націй Конго – ДР Конго неймовірна злива серйозно вплинула на перебіг поєдинку.

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У перерві матчу газон нагадував справжній басейн. Для того, щоб прибрати воду з поля, використали відра, а деякі гравці відгортали воду навіть ногами. Неймовірно, але арбітр поєдинку дозволив продовжувати поєдинок, хоче те, що відбувалось на полі, мало нагадувало футбол.

До слова, матч завершився унічию 1:1. Обидві команди замикають турнірну таблицю групи.

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