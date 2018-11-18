toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛИГА НАЦИЙ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Как не нужно играть в футбол – мастер-класс из Кубка африканских наций

19 ноября 06:00 0 Читати українською
Как не нужно играть в футбол – мастер-класс из Кубка африканских наций
Лесото - Танзания / Фото из соцсетей

Двойной фейл случился во время матча Кубка Африканский наций Лесото – Танзания.

Курьезный эпизод года наблюдали зрители матча КАН Лесото – Танзания.

В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня

Хозяева получили невероятный шанс отличиться благодаря абсурдным действиям защитников сборной Танзании. Однако нападающий Лесото умудрился дважды не попасть по мячу, находясь перед воротами.

Стоит отметить, что поединок завершился победой хозяев (1:0).

Теги
Видеоновости Кубок африканских наций Мир футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
7
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук