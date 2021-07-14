Невероятный гол из середины поля в Африке – претендент на премию Пушкаша
07:30 - Читати українською
Чемпионат Ганы подарил настоящий шедевр для футбольных фанатов.
В ганском первенстве зрители матча Эльмина Шаркс – Легион Ситис получили настоящее эстетическое удовольствие.
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За несколько минут до финального свистка хавбек хозяев Джеймс Бисуэ завоевал мяч в центре поля и решился на авантюру. Игрок со своей половины поля запустил мяч в ворота соперника и не прогадал – гол.
Празднование было не менее сумасшедшим, чем сам удар. В итоге "акулы" победили со счетом 2:0.
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