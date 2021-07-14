В ганском первенстве зрители матча Эльмина Шаркс – Легион Ситис получили настоящее эстетическое удовольствие.

Шедевр Ярмоленко претендует на звание лучшего гола Евро-2020

За несколько минут до финального свистка хавбек хозяев Джеймс Бисуэ завоевал мяч в центре поля и решился на авантюру. Игрок со своей половины поля запустил мяч в ворота соперника и не прогадал – гол.

Празднование было не менее сумасшедшим, чем сам удар. В итоге "акулы" победили со счетом 2:0.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля