Неймовірний гол із середини поля в Африці – претендент на премію Пушкаша
07:30 - Читать на русском
Чемпіонат Гани подарував справжній шедевр для футбольних фанатів.
У ганській першості глядачі матчу Ельміна Шаркс – Легіон Сітіс отримали справжнє естетичне задоволення.
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За кілька хвилин до фінального свистка хавбек господарів Джеймс Бісуе виборов м'яч у центрі поля та зважився на авантюру. Гравець зі своєї половини поля запустив м'яч у ворота суперника і не прогадав – гол.
Святкування було не менш шаленим, аніж сам удар. В підсумку "акули" перемогли з рахунком 2:0.
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