У ганській першості глядачі матчу Ельміна Шаркс – Легіон Сітіс отримали справжнє естетичне задоволення.

Шедевр Ярмоленка претендує на звання найкращого гола Євро-2020

За кілька хвилин до фінального свистка хавбек господарів Джеймс Бісуе виборов м'яч у центрі поля та зважився на авантюру. Гравець зі своєї половини поля запустив м'яч у ворота суперника і не прогадав – гол.

Святкування було не менш шаленим, аніж сам удар. В підсумку "акули" перемогли з рахунком 2:0.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля