УЕФА на официальном сайте опубликовал подборку самых красивых голов Евро, предлагая выбрать лучший.

Ярмоленко все ближе к переходу в Фенербахче – названы финансовые аппетиты лидера сборной Украины

Среди претендентов на победу в номинации есть мяч Андрея Ярмоленко, которым тот отличился в матче "сине-желтых" против Нидерландов (2:3). Всего на Евро вингер провел 5 встреч, забив дважды и столько же раз ассистировав.

На звание лучшего гола европейского первенства также претендуют де Брюйне (Бельгия), Дамсгор (Дания), Инсинье, Кьеза (оба – Италия), Модрич (Хорватия), Мората (Испания), Погба (Франция), Роналду (Португалия) и Шик (Чехия).

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