Шедевр Ярмоленко претендует на звание лучшего гола Евро-2020
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может получить солидное признание по итогам чемпионата Европы.
УЕФА на официальном сайте опубликовал подборку самых красивых голов Евро, предлагая выбрать лучший.
Ярмоленко все ближе к переходу в Фенербахче – названы финансовые аппетиты лидера сборной Украины
Среди претендентов на победу в номинации есть мяч Андрея Ярмоленко, которым тот отличился в матче "сине-желтых" против Нидерландов (2:3). Всего на Евро вингер провел 5 встреч, забив дважды и столько же раз ассистировав.
На звание лучшего гола европейского первенства также претендуют де Брюйне (Бельгия), Дамсгор (Дания), Инсинье, Кьеза (оба – Италия), Модрич (Хорватия), Мората (Испания), Погба (Франция), Роналду (Португалия) и Шик (Чехия).
Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі