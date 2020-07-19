"Невероятная неделя, ведь Арсенал победил две лучшие команды Европы": Артета – о выходе в финал Кубка Англии

Наставник Арсенала доволен выходом в финал Кубка Англии, который "канониры" оформили благодаря победе над Манчестер Сити (2:0).

"У нас была невероятная неделя, ведь в течение нескольких дней мы одолели две лучшие команды Европы (недавно Арсенал победил Ливерпуль в АПЛ – прим. "Футбол 24"). Мне все равно, кто выходит на поле, ведь я доверяю всем ребятам. Все были готовы к игре.

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Конечно, во многих эпизодах Арсенал вынужден был терпеть. После игры я пожелал успехов Гвардиоле. Я люблю его так же, как и раньше. Ничего не изменилось", – цитирует Артету BBC.

Напомним, Артета перебрался в Арсенал именно из Манчестер Сити, где работал ассистентом Гвардиолы. В финале Кубка Англии соперником "канониров" станет победитель дуэли Манчестер Юнайтед – Челси, которые сыграют сегодня, 19 июля.

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