"Неймовірний тиждень, адже Арсенал переміг дві найкращі команди Європи": Артета – про вихід у фінал Кубка Англії

Наставник Арсенала задоволений виходом у фінал Кубка Англії, який "каноніри" оформили завдяки перемозі над Манчестер Сіті (2:0).

"У нас був неймовірний тиждень, адже протягом кількох днів ми здолали дві найкращі команди Європи (нещодавно Арсенал переміг Ліверпуль в АПЛ – прим. "Футбол 24"). Мені все одно, хто виходить на поле, адже я довіряю усім хлопцям. Всі були готові до гри.

Арсенал – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Звісно, у багатьох епізодах Арсенал змушений був терпіти. Після гри я побажав успіхів Гвардіолі. Я люблю його так само, як і раніше. Нічого не змінилося", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, Артета перебрався до Арсенала саме з Ман Сіті, де працював асистентом Гвардіоли. У фіналі Кубка Англії суперником "канонірів" стане переможець дуелі Манчестер Юнайтед – Челсі, які зіграють сьогодні, 19 липня.

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