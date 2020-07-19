Арсенал – Манчестер Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал победил Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Арсенал имел несколько проблемных моментов в своей штрафной, однако именно команда Артеты открыла счет. Пепе с правого фланга выполнил идеальную подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Обамеянг. Манчестер Сити бросился вперед с удвоенной силой, но оборона "канониров" смогла выдержать.

Арсенал вышел в финал Кубка Англии, добыв сенсационную победу над Манчестер Сити – Обамеянг оформил дубль

Второй тайм стал едва ли не точной копией своего предшественника – гости тратят кучу моментов, зато Арсеналу хватает одной качественной контратаки. Тирни длинной передачей бросил Обамеянга в забег, а габонец не отказал себе в удовольствии оформить дубль – 2:0.