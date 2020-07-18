Арсенал – Ман Сити: Обамеянг выводит Лондон в финал Кубка, прогресс "гуннеров" на фоне тусклых грандов и невнятный Менди

В рамках полуфинального поединка 1/2 финала Кубка Англии Манчестер Сити потерпел неожиданное поражение от лондонского Арсенала.

Арсенал в предыдущем туре АПЛ "хлопнул" Ливерпуль, поэтому Пеп Гвардиола настроился на полуфинал Кубка Англии против "канониров" максимально серьёзно. Он выставил тот состав, который выходит на важнейшие "горожан" – а это значит, что Менди начинал со старта, а Зинченко оставался на банке. Микель Артета также не стал изменять своим принципам, начав игру в три защитника.

Манчестер Сити здорово начал, накрыв Арсенал высоким прессингом и не выпуская соперника за центральный круг. Манкунианцы регулярно перехватывали мяч на чужой половине и даже в штрафной, исполняли прострелы и зарабатывали угловые, однако не хватало главного – острых моментов. В первые 20 минут у "горожан" не было ни одного удара в створ (два заблокированных, один выше ворот) – эта картина сохранилась и до перерыва. Увидев проблемы в игре вице-чемпиона, подопечные Микеля Артеты сами стали накрывать Сити высоким прессингом.

Уже на 13-й минуте Ляказетт получил заброс из глубины, обыграл Эдерсона и забил гол, но он находился в явном положении вне игры и сделал это после услышанного свистка – сугубо для того, чтобы в случае чего можно было проверить эпизод на VAR. На 16-й минуте после перехвата в центре и разрезного паса Луиса никакого офсайда уже не было – Обамеянг вышел один на один с Эдерсоном, но не смог пробить его. Ещё через три минуты Пьер-Эмерик исправился: атака Арсенала с 18 передачами, в которой приняли участие 10 из 11 футболистов команды, завершилась классной подачей Пепе на дальнюю штангу и эффектным замыканием габонца в падении – 1:0!

Казалось, что Сити сейчас пойдет отыгрываться, но у подопечных Пепа Гвардиолы ничего не получалось. Единственный момент на 29-й минуте им подарил Бельерин, который из собственной половины выкатил поперечный пас точно на Жезуса. Габриэл сбросил мяч под удар де Брюйне, но Кевин попал в Джаку. У него вообще ничего не получалось, но его партнеры выглядели не лучше. Арсенал же до перерыва имел несколько возможностей для удвоения преимущества.

Самую яркую из них на 30-й минуте запорол Ляказетт, который получил мяч в результате неудачного паса Эдерсона и прессинга КДБ. Ляказетт принял отскок, вытащил на себя голкипера, но пас под удар Пепе на пустые ворота оказался слишком слабым (его перехватил Гюндоган). На 41-й же минуте "канониры" могли провести второй гол значительно проще: Мустафи пробил головой под перекладину после подачи с углового – Эдерсон спас Сити! В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Арсенала.

Манчестер Сити вышел из подтрибунки раньше Арсенала, а с началом второго тайма откровенно захватил инициативу. Заведённость "горожан" привела к моменту уже на 49-й минуте, когда де Брюйне дождался включения Стерлинга и выкатил ему передачу в центр штрафной – Рахим пробил мимо правой штанги! На 52-й в касание с левого фланга в руки Мартинесу выстрелил Менди, а на 55-й Марез в фирменном стиле сместился в центр штрафной и нанёс удар в ближний угол – Мартинес поймал мяч. На 62-й уже и Эмилиано не мог спасти Арсенал, но классный удар де Брюйне со штрафного пролетел мимо левой штанги. И это еще мы не вспоминаем о ряде угловых и неоднозначном падении Стерлинга у ворот "канониров" на 65-й минуте – VAR вместо пенальти назначил угловой.

Пеп Гвардиола в середине второго тайма бросил в бой Фодена и Родри, но ничего интереснее ряда угловых Манчестер Сити так и не создал. В конце концов, очередной бесперспективный перекат "горожан" на чужой половине завершился отбором, проходом Тирни левым флангом, обыгрышем с Ляказеттом и шикарной передачей под выход Обамеянга один на один с Эдерсоном - габонец не оставил никаких шансов голкиперу. 2:0! На табло горела 71 минута.

Через несколько минут по этому Микель Артета выпустил на поле Торрейру, и Арсенал стал играть на удержание результата. Манчестер Сити же с этого времени хоть и держал штрафную "канониров" в осаде, но не прижимал Арсенал – лондонцы уверенно отбивались, и даже удар Стерлинга с семи метров в Давида Луиса не испугал. Реально страшно стало на 83-й минуте, когда Ляпорт с линии штрафной закрутил мяч в правый верхний угол – сфера пролетела рядом со штангой! Как оказалось, это был последний опасный момент в матче, ведь все последующие минуты съели мелкие паузы на замены и лечения травм и судорог.

Даже в компенсированные семь минут Манчестер Сити не смог ничего сделать. Наш Александр Зинченко так и не вышел на поле, а последний свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Арсенала. "Канониры", таким образом, вышли в финал Кубка Англии, где встретятся с победителем матча Манчестер Юнайтед – Челси.

У Микеля Артеты что-то получается, но Арсеналу везёт

Можно было бы назвать случайностью две победы над лучшими командами Англии с суммарным счётом 4:1 при статистике ударов 7:40 в пользу соперников и 30% владения мячом. На самом деле Арсеналу повезло с другим – при таком бешеном преимуществе в количестве ударов оба гранда почти не создавали голевых моментов, что и подтверждается скромной статистикой попаданий в створ за два матча (7:10) – причём у Сити из 16 выстрелов по воротам только один прошёл в рамку. У обоих грандов не пошла игра, оба не прижали "канониров", как следует, но не стоит списывать всё на плохой день более успешных команд.

Подопечных Микеля Артеты после восстановления сезона уже давно подозревают в хорошей системе игры. Даже во время разгрома на Этихад "гуннеры" ​​вышли с интересными идеями, новой позицией Сака и ролью Гендузи, а также с неплохим выходом из-под прессинга на первых минутах – потом всё сломалось из-за двух быстрых травм и перформанса Давида Луиса. В дальнейшем Арсенал развивался в сторону большей закрытости с игрой от перехватов и быстрых контратак. Это связано с проблемами при владении мячом – команда слабо раскрывает позиционную оборону, что и продемонстрировало поражение Тоттенхэму. На контратаках же закрытый Арсенал с мобильным Ляказеттом и центрхавами при быстрых футболистах впереди остаётся очень неприятным соперником.

В то же время, Манчестер Сити наступил на старые грабли. Не одно английское медиа написало о проблемах в центре поля, который Арсенал накрывал и проходил слишком быстро. Кроме того, заметны сложности при выходе из-под прессинга – тут споминается матч с Саутгемптоном, когда на Зинченко повесили всех собак за пропущенный мяч, не заметив, что все футболисты "горожан" были накрыть на чужой половине и у Саши просто не было вариантов, кроме рискованной обводки. В полуфинале Кубка Англии неоднократно возникали схожие эпизоды, которые ещё и умножались на позиционные ошибки центрбеков – в частности, Гарсии, который часто выдёргивался в сторону. На его совести два выхода Обамеянга один на один.

Вообще, полузащита Манчестер Сити сыграла очень неубедительно. Опорники позволяли Давиду Луису подниматься к центральному кругу и разрезать оборону пасом на Обамеянга, включения Ляказетта и Пепе с глубины часто игнорировались, а в атаке не возникало ничего критичного для защитников соперника. Особенно это было заметно по де Брюйне, который пытался искать пространство по всей площади поля и отдал аж шесть передач под удар с игры – ни одна из них не раскрыла оборону. Да и вообще треть выстрелов "горожан" было тупо заблокирована.

Арсенал здорово сыграл на контратаках против Манчестер Сити и Ливерпуля, но долго на таком стиле не покатаешься – лондонцам просто повезло с формой лидеров. Впрочем, в текущем сезоне все соперники находятся не в идеальных кондициях и имеют проблемы, поэтому зацепиться за Кубок в финале вполне реально. Далее же нужен прогресс.

Менди не впечатлил, Зинченко не стоит паниковать

Довольно непросто оценить Менди в матче против Арсенала. С одной стороны, это был один из самых активных футболистов в составе Манчестер Сити – в его активе 96 касаний и 87 передач. Больше сделал только центрбэк Аймерик Ляпорт. 35 пасов француза были направлены вертикально вперёд, да и сам он продвигал мяч на уровне Стерлинга, трижды обыграв соперника на дриблинге в пяти попытках – каждый раз проход происходил в районе линии штрафной. Тепловая карта Бенжамена прямо горит на чужой половине.

Француз сыграл классического фулбэка, используя свои лучшие качества – скорость и физическую мощь, однако минусов в его игре было также достаточно. В частности, ни один из его кроссов не стал проблемой для защитников Арсенала, а по количеству потерь мяча он был вторым после де Брюйне (20). Да и в целом влияние Бенжамена на атаку выглядело довольно неоднозначным – он был активным, участвовал во многих эпизодах, но вспомнить хоть какую-то опасность после его действий трудно. Единственный свой пас под удар левый защитник выкатил аж на 90+6-й минуте – это была поперечная передача (даже немного назад) под дальний выстрел.

В обороне к Менди гораздо больше претензий. Прежде всего, стоит отметить, что в обоих голах Арсенала он сыграл неубедительно, пассивно наблюдая за подачей Пепе при первом и допустив избежание офсайда Обамеянга при втором – да, он был сосредоточен на Пепе, который был готов врываться из глубины, а Гарсия неправильно выдернулся , но по факту имеем нестройную линию с карманом под выход Пьера-Эмерика один на один.

Самое главное, что это не первый неоднозначный эпизод Менди из офсайда. Вот так он сыграл в моменте с отменённым голом Ляказетта – повезло, что офсайд считался по Тирни, который участвовал в эпизоде. Александер, похоже, также залез за линию, но насколько же минимальным было его преимущество!

Менди часто выключался из игры. Это было заметно и в атаке, где периодически его не было вообще, и в отдельных эпизодах на своей половине. В частности, при моменте с неудачным пасом Эдерсона француз стоял далеко на фланге и даже не пытался исправить ситуацию – да, теоретически в штрафной хватало защитников, а он был очень далеко, однако важна сама отстранённость. Футболист с шикарной дистанционной и стартовой скоростью за время, пока Ляказетт крутился вокруг голкипера, вполне мог успеть на подстраховку. Гюндоган ведь не поленился ускориться на 30 метров и спасти Сити?

С другой стороны, Бенжамен не позволил обыграть себя, выиграл четыре из семи единоборств и снял оба верховые мячи, за которые боролся. Это и неудивительно, ведь Менди – физически мощный парень, однако очень часто это не спасало Сити от проходов француза на дриблинге и многочисленных ляпов. С Арсеналом же он не привозил, но и не спасал.

Какой может быть вывод для Александра Зинченко? Не факт, что с ним было бы лучше, ведь в матче против "канониров" требовались навыки естественного и физически крепкого защитника, а в атаке Сити должен был создавать ширину и наказывать неловких защитников кинжальными прорывами. Менди для таких задач подходит больше, нежели украинец, фишкой которого является помощь в организации контроля мяча и территории – с этим на Уэмбли у Сити точно не было проблем. Словом, выбор в пользу француза был чисто тактическим и паниковать рано. В обороне же француз не намного сильнее Саши, несмотря на все свои навыки.

Обамеянг – герой встречи

Пьер-Эмерик выдал блестящий поединок, сделав разницу против защитников Манчестер Сити. В активе габонца три из четырёх ударов Арсенала по воротам – все прошли в створ, два превратились в гол. Интересно, что на этом статистические свершения форварда в атаке и завершаются, ведь он обе свои попытки переиграть соперника на дриблинге запорол, ключевых пасов не отдавал, да и все свои единоборства проиграл. Почему же он лучший? Чисто за голы?

Да. Это очень простая аргументация, но серьёзно – какое значение имели бы все старания "канониров" в этом матче, если бы не убийственное чувство момента со стороны Обамеянга? Пьер-Эмерик прекрасно открывался, дважды выходил один на один, переиграл Эдерсона (а это, между прочим, сильный голкипер) и забил прекрасный первый гол в полёте – так завершают моменты только форварды мирового уровня. В то же время, Ляказетт и Пепе при ошибке Эдерсона и обыгрыше последнего так и не смогли вдвоём закатить мяч в почти пустые ворота.

Обамеянг придал "канонирам" топ-класс, без которого переиграть Манчестер Сити было бы невозможно. Именно о world class габонца пишет большая часть британских медиа, и именно этого world class так не хватало в течение последних сезонов посредственному, серому и сырому Арсеналу. Просто чудо, что такой игрок до сих пор остаётся в Северном Лондоне – со времени своего дебюта в 2018 году он наколотил во всех турнирах 66 голов. Только Мохамед Салах за этот период забивал чаще (68). Браво!