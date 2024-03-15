Фурнье призвал Дешама лучше подготовить игроков сборной Франции к пенальти – игроки "ле блё" проиграли серии на Евро-2020 (Швейцарии) и на ЧМ-2022 (Аргентине). "Дешам – тот, кто несет ответственность, всё исходит от него: и установка, и состав бьющих, и время подготовки для серии пенальти".

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"Подобные заявления заставляют меня чувствовать себя некомфортно. Я считаю их неуместными, и я бы даже сказал неуважительными. Не то чтобы я считал, что с этим компонентом игры невозможно работать, но я убежден – я и сам в прошлом был игроком – что невозможно на психологическом уровне воссоздать на тренировку атмосферу матча и ощущение дополнительное время", – цитирует Дешама GFFN.

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