Участие в этом соревновании остается целью для Мбаппе. Наставник Франции U-23 Тьерри Анри с радостью отдал бы ему одно из мест для игроков, не проходящих по возрастным ограничениям. Однако не все зависит от Килиана.

Месси может оказаться среди соперников Украины – аргентинец сам будет принимать решение

Согласно правилам ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на Олимпийские игры. Реалу, с которым, как ожидается, Мбаппе подпишет контракт, не нравится перспектива отпустить француза на Олимпиаду. Поскольку этим летом будет еще и Евро-2024, то у Килиана просто не будет времени подготовиться к клубному сезону, не говоря уже о риске получить травму в таком напряженном графике.

Также разговоры об Олимпиаде не нравятся Дидье Дешаму. По информации L'Equipe, во время мартовского сбора главный тренер сборной Франции проведет разговор с игроками. Он хочет донести им, что главным турниром для них должен быть чемпионат Европы, до завершения которого не может быть даже мыслей об ОИ-2024.

"Счет 14:0 никогда не бывает анекдотичным": Мбаппе переживает переломный момент – интервью на колесах в Нормандию