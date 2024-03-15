"Недоречно і нешанобливо": Дешам грубо відповів голові Федерації футболу Франції – він давав тренеру непрохані поради
Голова Федерації футболу Франції Юбер Фурньє порадив головному тренеру національної збірної Дідьє Дешаму краще підготувати своїх підопічних до серій пенальті.
Фурньє закликав Дешама краще підготувати гравців збірної Франції до пенальті – гравці "ле бльо" програли серії на Євро-2020 (Швейцарії) і на ЧС-2022 (Аргентині). "Дешам – той, хто несе відповідальність, усе походить від нього: і настанова, і склад тих, хто б'є, і час підготовки для серії пенальті".
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"Подібні заяви змушують мене почуватися некомфортно. Я вважаю їх недоречними, і я б навіть сказав неповажними. Не те щоб я вважав, що з цим компонентом гри неможливо працювати, але я переконаний – я і сам у минулому був гравцем – що неможливо на психологічному рівні відтворити на тренуванні атмосферу матчу і відчуття додаткового часу", – цитує Дешама GFFN.
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