Фурньє закликав Дешама краще підготувати гравців збірної Франції до пенальті – гравці "ле бльо" програли серії на Євро-2020 (Швейцарії) і на ЧС-2022 (Аргентині). "Дешам – той, хто несе відповідальність, усе походить від нього: і настанова, і склад тих, хто б'є, і час підготовки для серії пенальті".

Мбаппе ризикує залишитися без Олімпіади – Реал і Дешам не поділяють прагнення француза

"Подібні заяви змушують мене почуватися некомфортно. Я вважаю їх недоречними, і я б навіть сказав неповажними. Не те щоб я вважав, що з цим компонентом гри неможливо працювати, але я переконаний – я і сам у минулому був гравцем – що неможливо на психологічному рівні відтворити на тренуванні атмосферу матчу і відчуття додаткового часу", – цитує Дешама GFFN.

"Рахунок 14:0 ніколи не буває анекдотичним": Мбаппе переживає переломний момент – інтерв'ю на колесах в Нормандію