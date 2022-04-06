В последние дни по Европе прокатился ряд маршей и отвратительных акций в поддержку российского вторжения в Украину.

Влада Зинченко: Все, что могу сказать на русском, чтобы меня услышало как можно больше россиян – идите на*уй

"Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и одновременно проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию. Не*уй любить Родину на расстоянии", – написал Шахов в Instagram.

Российские клубы и сборная уже ощутили последствия преступных действий. УЕФА и ФИФА временно отстранили представителей страны-оккупанта от турниров под своей эгидой.

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