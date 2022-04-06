"Нє*уй любити батьківщину на відстані": Шахов вимагає депортувати з Європи усіх росіян, які підтримали агресію в Україні
Півзахисник АЕКа Євген Шахов обурений лицемірством деяких російських мігрантів.
Останніми днями у Європі прокотилася низка маршів та огидних акцій на підтримку російського вторгнення в Україну.
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"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і водночас проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Нє*уй любити Батьківщину на відстані", – написав Шахов в Instagram.
Російські клуби і збірна вже відчули наслідки злочинних дій. УЄФА та ФІФА тичасово відсторонили представнків країни-окупанта від турнірів під своєю егідою.
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