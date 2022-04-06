Останніми днями у Європі прокотилася низка маршів та огидних акцій на підтримку російського вторгнення в Україну.

Влада Зінченко: Все, що можу сказати російською, щоб мене почуло якомога більше росіян – ідіть на*уй

"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і водночас проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Нє*уй любити Батьківщину на відстані", – написав Шахов в Instagram.

Російські клуби і збірна вже відчули наслідки злочинних дій. УЄФА та ФІФА тичасово відсторонили представнків країни-окупанта від турнірів під своєю егідою.

Росія напала на Україну: закриття українського клубу, дружина Реброва про реакцію росіян на звірства їхньої армії (LIVE)