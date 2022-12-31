"Это, очевидно, разочаровывает его, но у него действительно сильный характер. Он выглядел очень хорошо с тех пор, как приехал к нам из Реймса. На чемпионате мира он не сыграл ни минуты, поэтому ему понадобится несколько игр, чтобы восстановить ритм. Ранее он показал уровень, которого может достичь. Сегодня ему просто не повезло, но я думаю, что он блестяще отреагировал во втором тайме.

Дубль автоголов за 7 минут в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Первый гол – это решение, которое ты должен принять как защитник. Никаких особых проблем не должно было быть, мяч катился в руки вратарю, но защитнику порой приходится идти на такие решения. Это было странно, а потом ему сильно не повезло со вторым автоголом", – цитирует Роджерса The Guardian.

Напомним, Фас стал лишь четвертым игроком, который оформил два автогола в одном матче английской Премьер-лиги.

Ливерпуль благодаря двум автоголам одержал волевую победу над Лестером, Вест Хэм проиграл пятый раз подряд