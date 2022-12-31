"Це, очевидно, розчаровує його, але в нього справді сильний характер. Він виглядав дуже добре, відколи приїхав до нас з Реймса. На чемпіонаті світу він не зіграв жодної хвилини, тому йому знадобиться кілька ігор, щоб відновити ритм. Раніше він показав рівень, якого може досягнути. Сьогодні йому просто не пощастило, але я гадаю, що він блискуче відреагував у другому таймі.

Дубль автоголів за 7 хвилин у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Перший гол – це рішення, яке ти маєш ухвалити як захисник. Жодних особливих проблем не мало бути, м'яч котився до рук воротаря, але захиснику часом доводиться йти на такі рішення. Це було дивно, а потім йому сильно не пощастило з другим автоголом", – цитує Роджерса The Guardian.

Нагадаємо, Фас став лише четвертим гравцем, який оформив два автоголи у одному матчі англійської Прем'єр-ліги.

Ліверпуль завдяки двом автоголам здобув вольову перемогу над Лестером, Вест Хем програв вп'яте поспіль