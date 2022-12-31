Чемпионат Англии 2022/23, 18-й тур

Ливерпуль – Лестер – 2:1

Голы: Фас, 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 4

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Тоуни, 18, Дасилва, 43

Ливерпуль отставал от зоны ЛЧ на 5 очков, поэтому в домашнем поединке против Лестера подопечным Юргена Клоппа была нужна только победа. Впрочем, уже на 4-й минуте "красные" пропустили гол в результате эффектного обыгрыша между Барнсом, Дака и Дьюсбери-Холллом в центре поля – последний протащил мяч до чужой штрафной и оказался перед Алиссоном, уверенно переиграв кипера. 0:1!

Хозяева ответили несколькими хорошими атаками и даже забили гол (его не засчитали из-за офсайда), но в целом Лестер держался крепко. К счастью для мерсисайдцев, ситуацию перевернул защитник "лис" Ваут Фас. На 38-й минуте бельгиец подрезал простую передачу с фланга, причудливым образом забросив ее в дальнюю девятку собственных ворот (хотя Уорд готов был ее забрать)...

Leicesters goal of the season - shame it was the wrong goal pic.twitter.com/Nc4VRNtBIM — Kel Curwood ️️ (@Kel_NFFC) December 30, 2022

...а на 45-й он оформил "дубль"! Нуньес снова запорол выход один на один, перебросив голкипера и попав в дальнюю штангу, а мяч отскочил в Фаса – и залетел в ворота. 2:1 Таким образом, Ваут стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить два автогола в одном матче. Защитник стал в один ряд с Джейми Каррагером (сделал это в 1999 году), Майклом Проктором (2003) и Джонатаном Уолтерсом (2013).

Второй тайм оказался значительно богаче на острые моменты. Обе команды упустили ряд прекрасных шансов изменить счет. В частности, Барнс попал в перекладину (хотя и после офсайда) и выходил один на один с Алиссоном (недвало). "Красным" же не позволили увеличить преимущество сейвы Уорда и фантастическая расточительность Нуньеса. В итоге, новых голов болельщики на Энфилде не увидели.

Финальный свисток зафиксировал четвертую подряд победу Ливерпуля. Мерсисайдцы приблизились к зоне ЛЧ на расстояние двух очков. Лестер держится в четырех зачетных баллах от зоны вылета.

В параллельном матче Брентфорд довольно буднично разобрался с Вест Хэмом в Лондоне. Гости открыли счет уже на 18-й минуте усилиями Айвена Тоуни. Футболист, которому светит длительная дисквалификация аж из-за 262 ставки на тотализаторе, забил 20-й гол в АПЛ в 2022 году – только Холанду (20 голов) и Кейну (26) покорилось это достижение.

На 43-й минуте Айвен еще и ассистировал Джошу Дасилви. Это был тяжелый удар для "молотобойцев". За последние три года Вест Хэм ни разу не уходил на перерыв с отставанием в два гола, играя дома. От этого шока команда так и не отошла, даже не размочив счет.

0:2 на Олимпийском стадионе. Вест Хэм проиграл в пятом матче АПЛ подряд, чего не случалось с 2017-го года. Дэвид Мойес же в последний раз выдал такую серию аж 17 лет назад. "Молотобойцы" держатся в одном очке от зоны вылета.

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