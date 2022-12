Чемпионат Англии 2022/23, 18-й тур

Ливерпуль – Лестер – 2:1

Голы: Фас, 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 4

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Тоуни, 18, Дасилва, 43

Ливерпуль отставал от зоны ЛЧ на 5 очков, поэтому в домашнем поединке против Лестера подопечным Юргена Клоппа была нужна только победа. Впрочем, уже на 4-й минуте "красные" пропустили гол в результате эффектного обыгрыша между Барнсом, Дака и Дьюсбери-Холллом в центре поля – последний протащил мяч до чужой штрафной и оказался перед Алиссоном, уверенно переиграв кипера. 0:1!

Хозяева ответили несколькими хорошими атаками и даже забили гол (его не засчитали из-за офсайда), но в целом Лестер держался крепко. К счастью для мерсисайдцев, ситуацию перевернул защитник "лис" Ваут Фас. На 38-й минуте бельгиец подрезал простую передачу с фланга, причудливым образом забросив ее в дальнюю девятку собственных ворот (хотя Уорд готов был ее забрать)...

Leicesters goal of the season - shame it was the wrong goal pic.twitter.com/Nc4VRNtBIM