Команда Клоппа пропустила уже на 4-й минуте из-за ужасных действий в защите. Дьюсбери-Холл пронесся "коридором" по центру и легко переиграл Алиссона. Ливерпуль за 35 минут не создал ни одного момента, но на помощь пришел Ваут Фас.

Ливерпуль благодаря двум автоголам одержал волевую победу над Лестером, Вест Хэм проиграл пятый раз подряд

Центрбек Лестера перевернул все с ног на голову, оформив 2 автогола за 7 минут. Сначала бельгиец эффектно замкнул прострел Трента, а затем любезно добил мяч в сетку собственных ворот после очередного упущенного момента Дарвина. Второй тайм прошел без голов, поэтому Ливерпуль праздновал несколько курьезную победу со счетом 2:1.