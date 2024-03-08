"Нет причин ныть, ничего сказать. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование. Мы должны принять критику и мы должны принять то, как они себя ведут. Самое главное – попытаться принять.

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Мы должны улучшить нашу игру и результат, и попытаться изменить это ощущение. Конечно, нам нужны наши болельщики, и я надеюсь, что в понедельник (11 марта) болельщики будут прямо за нами и будут помогать команде в течение 90 минут, чтобы выиграть игру, что очень, очень важно для наших игроков.

Но мы должны смириться. Это футбол. Возможно, если бы я был фанатом и стоял на трибуне, то вел бы себя так же как они, потому что это Челси, мы не соответствуем их ожиданиям, и именно поэтому они реагируют таким образом. Мы должны принять это и нести ответственность за наши результаты. Нам нужно очень много работать, чтобы улучшаться и побеждать в играх. Это то, что мы должны создать, чтобы улучшить отношения с нашими болельщиками", – цитирует Почеттино football.london.

Напомним, Челси сейчас находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ с 36 баллами. От зоны еврокубков команда Михаила Мудрика отстает на 14 очков.

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