"Немає причин скиглити, нічого сказати. Ми повністю розуміємо ситуацію і розчарування. Ми повинні прийняти критику і ми повинні прийняти те, як вони себе поводять. Найголовніше – спробувати прийняти.

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Ми повинні покращити нашу гру і результат, і спробувати змінити це відчуття. Звичайно, нам потрібні наші вболівальники, і я сподіваюся, що в понеділок (11 березня) вболівальники будуть прямо за нами та допомагатимуть команді протягом 90 хвилин, щоб виграти гру, що дуже, дуже важливо для наших гравців.

Але ми повинні змиритися. Це футбол. Можливо, якби я був фанатом і стояв на трибуні, то поводився б так само як вони, тому що це Челсі, ми не відповідаємо їхнім очікуванням, і саме тому вони реагують таким чином. Ми повинні прийняти це і нести відповідальність за наші результати. Нам потрібно дуже багато працювати, щоб покращуватися і перемагати в іграх. Це те, що ми повинні створити, щоб покращити стосунки з нашими вболівальниками", – цитує Почеттіно football.london.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на 11 місці у турнірній таблиці АПЛ з 36 балами. Від зони єврокубків команда Михайла Мудрика відстає на 14 очок.

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